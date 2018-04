Torino Comics, è record di presenze

TORINO, 15 APR - Chiude con 56mila visitatori, nuovo record della manifestazione, la 24esima edizione di Torino Comics. La fiera dedicata a fumetto, game, videogame e cosplay ha attirato al Lingotto Fiere gli appassionati del genere da tutto il Nord-Ovest. Duecento gli espositori presenti nei 30 mila metri quadri dell'edizione 2018, affollati da venerdì dal pubblico delle grandi occasioni. Sold out fumettisti, youtuber e doppiatori, è stata altissima l'affluenza nell'area editoriale, che ha segnato il ritorno di case editrici assenti da tempo a Torino. Lunghissime file di lettori e fan per le sessioni di disegni e autografi degli autori più amati, molto apprezzati sono stati gli appuntamenti in agorà. Migliaia i giovani che hanno affollato lo Youtuber village. Grande successo anche per la conferenza sul doppiaggio dei cinecomics, mentre alle sfilate di cosplayer sono stati più di 350 i partecipanti. Torino Comics è stata la tappa italiana delle qualificazioni dell'International Cosplay League.