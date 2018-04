Vasco Rossi, a Rimini prove tour 2018

RIMINI, 16 APR - Sarà Rimini ad ospitare le prove del 'Non stop Live' di Vasco Rossi, che tra l'1 e il 21 giugno toccherà Torino, Padova, Roma, Bari e Messina, dopo la 'data zero' di domenica 27 maggio a Lignano Sabbiadoro. Lo scrive sulla pagina ufficiale Facebook del Blasco la sua storica portavoce, Tania Sachs, confermando le voci che già circolavano in riviera: "sta arrivando Vaaascoo! NonStop 2018... Fiato alle trombe, può iniziare il count down... ancora un mesetto o giù di lì. Stay tuned. Ps: novità per le prove del concerto, quest'anno si fanno a Rimini". Il Komandante è di casa anche al Grand Hotel caro a Fellini: vi ha soggiornato più volte, anche lo scorso anno durante le settimane di prove per il concerto dei record del primo luglio a Modena. La città romagnola aveva già ospitato, in gennaio, altre prove 'eccellenti', quelle di Jovanotti in vista del tour nei palasport.