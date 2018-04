Santa Cecilia, Piovano dirige Mozart

ROMA, 16 APR - Con i concerti K 414 e K 271 per pianoforte e orchestra di Mozart gli Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano tornano ad esibirsi per la Stagione da Camera dell' Accademia Nazionale mercoledì 18 aprile all' Auditorium Parco della Musica di Roma. Il Concerto n. 9 K 271, detto "Jeunehomme", è uno dei primi concerti mozartiani ad anticipare le innovazioni stilistiche ed espressive che caratterizzano tutta produzione del compositore salisburghese. Completa il programma la Sinfonia n. 1, la prima, composta a soli otto anni a Londra dove il piccolo Mozart conobbe il figlio di Bach, Johann Christian stimato come direttore d'opera e compositore di sinfonie. Al pianoforte Ingrid Jacoby, prima pianista dopo Alfred Brendel a essere invitata da Sir Neville Marriner a registrare l'integrale dei 27 Concerti mozartiani: i primi tre cd di questo progetto, interrotto dalla morte di Marriner nell'ottobre del 2016, sono stati pubblicati fra il 2014 e il 2016 e apprezzati dalla stampa internazionale.