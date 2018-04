Cinema: al via bando per Museo Fellini

RIMINI, 16 APR - Al via con la pubblicazione di un bando europeo il progetto - diviso in più stralci - per il Museo Fellini di Rimini: oggi, in particolare, si dà avvio alla parte relativa all'ideazione e alla produzione di contenuti multimediali e alla progettazione di allestimenti scenografici e tecnologie interattive. Il museo felliniano è stato inserito dal ministero dei Beni e delle attività culturali tra i 25 progetti strategici nazionali, ottenendo un primo finanziamento di 9 milioni di euro poi integrato con altri 3: l'obiettivo è inaugurare il 'Museo Internazionale Federico Fellini' nel centenario della nascita del regista, nato nella città romagnola il 20 gennaio del 1920. L'appalto misto, spiega in una nota l'amministrazione comunale riminese, ha un valore complessivo di poco meno di 2 milioni di euro. Il bando scade il 22 giugno: sono 68 i giorni a disposizione degli studi di architettura e ingegneria e società che operano nel settore della multimedialità per presentare la propria candidatura.