Michael Nyman a Capolona

CAPOLONA (AREZZO), 16 APR - Il pianista e compositore inglese Michael Nyman sarà, il 19 aprile, al Teatrocinema Nuovo di Capolona (Arezzo), nell'ambito della Rassegna Artazione, per una serata incentrata sulla commemorazione del centenario della fine della Prima guerra mondiale con il progetto 'War Work - 8 Song With Film' accompagnato da immagini. Nyman s'intratterrà con il pubblico con la partecipazione di Roberto Fabbriciani e Andrea Cavallari. 'War work - 8 Songs with Film', spiegano i promotori di Artazione, è un'opera d'arte e un documentario di guerra allo stesso tempo: otto canzoni con parole di poeti morti durante la Grande guerra, accompagnate dalle immagini, montate dallo stesso Michael Nyman, basate su materiali d'archivio della Grande Guerra.