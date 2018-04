Monteiro, dopo Sanremo un nuovo singolo

ROMA, 16 APR - Dopo aver partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, con il brano "Bianca", Leonardo Monteiro torna con un nuovo brano. Il 17 aprile esce Fatto di te, scritto da Raffaele Viscuso, che racconta la storia di un ragazzo perdutamente innamorato che cerca in tutti i modi, anche goffi e divertenti, di farsi notare dalla persona che ama. E alla fine ce l'ha fa. "Nella vita ci devi provare - spiega Monteiro, 28enne di origini brasiliani, ma nato a Roma - e non c'è cosa più bella che innamorarsi specialmente se poi corrisposti, correndo il rischio a volte di sembrare goffi ma, secondo me, bisogna avere sempre il coraggio di rivelare i propri sentimenti".