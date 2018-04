A Nardò si gira il giovane G.Falcone

NARDO' (LECCE), 16 APR - Per una settima si girerà a Nardò il cortometraggio sul 'bambino' Giovanni Falcone 'U Muschittìeri' del regista Vito Palumbo. E' la storia - è detto in un comunicato - di un bambino che lotta per superare le sue paure e nello stesso tempo la narrazione di una delle figure più importanti della storia del nostro Paese. Le riprese inizieranno domani, martedì 17 aprile, e proseguiranno sino a domenica 22 aprile. Oltre a Nardò, con la location scelta di via De Pandi, gli altri centri interessati dalle riprese saranno Lecce e Martano. Il "bambino" Giovanni Falcone è stato raccontato dallo scrittore palermitano Angelo Di Liberto nel libro 'Il bambino Giovanni Falcone. Un ricordo d'infanzia' (Mondadori). 'U Muschittìeri' è prodotto dalle pugliesi Recplay di Roberta Putignano, Intergea di Donatella Altieri e Beagle Media di Vincenzo De Marco, in coproduzione con Raicinema e con il patrocinio della Fondazione Falcone e del Comune di Palermo.