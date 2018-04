'Cracco Confidential' in tv sul Nove

MILANO, 16 APR - Carlo Cracco si racconta e apre le porte del suo nuovo ristorante nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano nello speciale 'Cracco Confidential'. Il programma, in onda su Nove mercoledì 18 aprile alle 21.25, è un diario di viaggio del celeberrimo chef ripreso nell'arco di un anno, tra imprevisti nei lavori di restauro del nuovo locale, impegno in cucina e momenti privati, dal matrimonio alla scomparsa del maestro Gualtiero Marchesi. Un ritratto inedito e intimo, lontano dal personaggio televisivo, lo definisce il direttore di Nove, Aldo Romersa, parlando a Milano. "Abbiamo cercato di raccontare l'esperienza ricca e intensa di quest'ultimo anno - dice Cracco -. C'è stata la chiusura di un locale, che è una cosa difficile da accettare, quasi un delitto; poi il matrimonio, e qualcuno che ci ha lasciato. Sono tanti avvenimenti che ci legano al progetto della Galleria: non è solo l'apertura di un nuovo ristorante, è stato come partire da zero".