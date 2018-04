Banfi, l'Italia attraverso i suoi ruoli

ROMA, 16 APR - Un docudrama nel quale Lino Banfi racconterà "la sua vita facendo rivivere i suoi personaggi, insieme a 'se stesso', Pasquale Zagaria, e a tanti amici": è 'Chansonnier', il progetto sul quale il regista Cosimo Damiano Damato sta lavorando con l'attore. "Inizieremo presto le riprese. Abbiamo scritto la sceneggiatura - spiega all'ANSA il regista -. Verrà fuori un Banfi inedito, con una straordinaria capacità di riflettere l'Italia attraverso i suoi ruoli". Per Damato, "Banfi ha la poesia di Chaplin, nel modo in cui ha incarnato il riscatto del sud. Nella 'leggerezza' della sua arte ho individuato gli stessi grandi valori che trovo in personaggi che ammiro molto, come Moni Ovadia e Erri De Luca, con cui sto lavorando in questi periodo". Nel docudrama su Banfi (che sarà prodotto da Angelo Tumminelli con cui Damato aveva già realizzato Alda Merini - Una donna in palcoscenico), ci saranno anche due personaggi in animazione, tra i quali una femme fatale "che racchiuderà un po' tutte le donne dei suoi film".