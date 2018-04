Moschino firma collezione Design H&M

ROMA, 16 APR - Un instagram live di Gigi Hadid all'amico Jeremy Scott ha annunciato che la prossima designer collaboration di H&M sarà proprio con Moschino, l'iconico marchio italiano che dal 2013 ha una rinnovata energia grazie alla nomina di Jeremy Scott come direttore creativo. La collezione Moschino H&M sarà disponibile online e in selezionati punti vendita H&M dall'8 novembre. La chiamata di Gigi Hadid a Jeremy Scott è stata trasmessa sugli schermi del party di Moschino a Coachella, in California, e in diretta sulla pagina Instagram di H&M, con sorpresa degli ospiti, che hanno ricevuto la notizia a mezzanotte. La collezione sarà un mix di pop, street style, glamour. "Sono entusiasta - ha detto Jeremy Scott - della collaborazione. Il mio lavoro è quello di interagire con le persone attraverso la moda e con questa collaborazione avrò la possibilità di raggiungere più fan di quanti sarei mai stato in grado di avere".