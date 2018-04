Pif, facciamo pura antimafia

ROMA, 16 APR - Essere riusciti a raccontare "la mafia come mito smitizzato è un trionfo. Per noi è un elemento di lotta, stiamo facendo pura e essenziale antimafia, più ragazzi ci saranno a guardare questa serie, più saranno una speranza per il futuro". Lo dice Pierfrancesco Diliberto in arte Pif presentando La mafia uccide solo d'estate - Capitolo 2, seconda stagione - diretta da Luca Ribuoli - della serie ispirata all'omonimo e pluripremiato film di Pif), al via il 26/4 in prime time su Rai1. Continuando a unire racconto del quotidiano, cronaca, ironia e denuncia, la storia riprende nella Palermo del 1979. Ci si torna a immergere nelle avventure della famiglia Giammarresi, tra amori, contrasti, scelte di legalità e 'patti col diavolo', che si incrociano con eventi tragici come l'omicidio del presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. Nel cast ritroviamo Claudio Gioè, Anna Foglietta, Eduardo Buscetta, Angela Curi, Francesco Scianna, Nino Frassica e Pif nel ruolo voce narrante. Si pensa alla terza serie.