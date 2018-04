Campagna Triumph su empowerment donne

ROMA, 16 APR - Triumph, marchio leader di biancheria intima e lingerie, lancia la campagna globale #TogetherWeTriumph che punta su un tema d'attualità: il potere che scaturisce dalla solidarietà tra donne e dalla condivisione. Da 130 anni Triumph lavora per le donne attraverso i propri prodotti, offrendo soluzioni adeguate a tutte le silhouette e a tutte le taglie. Uno dei valori cardine di Triumph è proprio il supporto alle donne e il sostegno che queste possono darsi a vicenda: l'azienda stessa è rappresentata da migliaia di dipendenti che offrono ogni giorno un servizio d'eccellenza, dal design all'innovazione fino ad arrivare alle esperte di fitting negli store. La nuova campagna è una dichiarazione di empowerment espressa attraverso una serie di brevi scene di vita vissuta che trasmettono un messaggio di altruismo e comprensione: una donna che ne aiuta un'altra con il suo bimbo, un'amica che accorre in soccorso di un'altra, dandole una mano ad alzarsi per dimostrare che insieme le donne sono più forti.