D'Urso, ragazzi sono tornata al GF

ROMA, 16 APR - "Ragazzi!". Barbara D'Urso 15 anni dopo, lei all'epoca attrice, reduce dal successo di fiction tv come Orgoglio e La dottoressa Giò, venne chiamata da Pier Silvio Berlusconi che le propose la conduzione del Grande Fratello. Dal 17 aprile, ogni martedì in prima serata su Canale 5, torna al timone della trasmissione cult, nella versione tradizionale che ha condotto per tre edizioni. La prossima settimana, però, il GF cederà il passo alla semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma, spostandosi in un'altra collocazione da definire. Tra i 17 concorrenti che si contenderanno il montepremi finale di 100 mila euro: Simone, noto per essere il fidanzato della senatrice del Pd Stefania Pezzopane; la nuora di Gino Bramieri, Lucia; tre "superboni" come li ha ribattezzati la conduttrice, ma con una laurea in tasca. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, torna sul piccolo schermo con due opinionisti d'eccezione: Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.