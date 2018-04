We Will Rock You torna in tour in Italia

ROMA, 16 APR - A nove anni di distanza dal debutto del 2009, We Will Rock You è pronto a tornare sulle scene italiane con una produzione nuova e completamente originale sia nella regia (a cura di Tim Luscombe) sia nella scenografia e coreografie, oltre che nel cast e musicisti. Il tour del musical partirà a ottobre. A dare voce ai più grandi successi dei Queen (da Radio Ga-Ga, a Bohemian Rhapsody) saranno un nuovo Galileo e una nuova Scaramouche, nuovi Khashoggi, Britney, Oz, Pop, e non solo. Le audizioni per selezionare il nuovo cast, inclusi i musicisti e il corpo di ballo, partiranno mercoledì 16 maggio a Milano. Tutti i dettagli e le informazioni su come candidarsi sono disponibili al sito www.wewillrockyou-themusical.it. Oltre 4600 rappresentazioni, per un totale di 6 milioni di spettatori: questi i numeri di We Will Rock You, il musical ideato dagli stessi Queen, Brian May e Roger Taylor, insieme allo scrittore Ben Elton, che per oltre 12 anni ha dominato il programma del Dominion Theatre di Londra.