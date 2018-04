Royal Philharmonic in tournée in Italia

MODENA, 16 APR - La Royal Philharmonic Orchestra, il complesso sinfonico dei reali di Inghilterra e uno dei più importanti nel panorama musicale internazionale, sarà in tournée in Italia il 17 e 18 aprile al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. Sul podio nella duplice veste di direttore e solista l'israeliano Pinkas Zukerman, straordinario violinista e violista con più di quarant'anni di carriera che già da alcuni anni e sempre più spesso alterna l'archetto con la bacchetta. La Royal Philharmonic Orchestra venne fondata nel 1946 da Sir Thomas Beecham e ha proprio in Pinchas Zukerman il suo direttore ospite principale. Il programma che il complesso ha scelto per le due date italiane comprende alcuni brani fra i più amati e popolari del repertorio tardo romantico, come Il cigno di Tuonela di Jean Sibelius e le Enigma Variations di Elgar. In mezzo il Concerto N. 1 per violino e orchestra di Max Bruch, capolavoro del 1866 e fra i più eseguiti del repertorio.