Arriva Busi, 'Le consapevolezze ultime'

ROMA, 16 APR - Arriva in libreria il 17 aprile 'Le consapevolezze ultime' (pp. 137, euro 15), il nuovo romanzo di Aldo Busi, pubblicato da Einaudi Stile Libero Big. A 70 anni, compiuti il 25 febbraio, lo scrittore sembra voler chiudere con questo libro quel cerchio aperto con 'Seminario della gioventù' nel 1984. Ritroviamo l'inossidabile Barbino e siamo dentro a un mondo in cui il patto sociale è stabilito da chi ha potere e denaro sufficienti per calpestarlo. Lo scenario è una cena mondana dove Busi è l'invitato eccellente, quell'"uomo che pur di scrivere si è ridotto a vivere" come dice lui stesso. Esilarante quanto amara, la cena, con commensali impuniti per statuto, è il trionfo dell'ipocrisia che si vorrebbe nascondere, di una realtà sospesa fra una implacabile sete di giustizia e la comica malinconia per una giovinezza che non si decide a terminare.