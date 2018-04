Capossela a concerto 1 maggio Taranto

ROMA, 17 APR - Ci sarà anche Vinicio Capossela nel cast del concerto dell'1 Maggio a Taranto. La manifestazione, che come direttori artistici vede Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, torna quest'anno dopo lo stop del 2017 per la concomitanza con il voto amministrativo. Capossela, che già è stato ospite in passato dell'evento pugliese, va a completare il quadro degli artisti invitati al lungo pomeriggio tarantino al Parco Archeologico delle Mura Greche (nel 2016 le presenze furono 250 mila): erano stati già annunciati nei giorni scorsi Emma, Modena City Ramblers, Brunori Sas, Levante, Noemi, Mezzosangue, Irene Grandi, Ghemon, Teresa De Sio, Colapesce, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose, Piotta, Lacuna Coil, Mama Marjas, Fido Guido, Francesco Di Bella, Meganoidi, Terraross, Med Free Orchestra, Frenetik & Orange 3. Ci sarà anche un dj set di Luca De Gennaro. A condurre l'evento Valentina Petrini, Valentina Correani, Andrea Rivera e la new entry Martina Dell'Ombra.