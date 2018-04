Vogue Italia apre per FuoriSalone

MILANO, 17 APR - Otto designer internazionali, da Antonio Citterio a Patricia Urquiola, hanno reinterpretato gli spazi di Vogue Italia per il progetto 'Life in Vogue', con cui la redazione del magazine Condé Nast si apre al pubblico nella settimana del design e in occasione dell'uscita della nuova versione di Vogue casa. "Se da anni si parla del mondo dell'ufficio con una sempre maggior apertura e vicinanza a quello della casa, ad oggi non ci si è ancora spinti a presentare l'ufficio quale oggetto di un vero e proprio intervento di interior decoration - dice il direttore Emanuele Farneti - Life in Vogue è un progetto che vede le aree della redazione interpretate, secondo i diversi stilemi del contemporaneo, da interior e architetti di rilevanza internazionale. Aperto al pubblico, per rendere accessibili a tutti i luoghi in cui ogni mese prendono forma le nostre idee".