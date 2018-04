Kiton a Design Week con The elegant man

MILANO, 17 APR - I gentiluomini, il loro stile e la loro estetica, immortalati dai pittori italiani e internazionali, sono protagonisti della mostra 'The elegant man' con cui Kiton celebra l'eleganza maschile e apre per la prima volta al pubblico le porte del suo palazzo di via Pontaccio in occasione della design week. Curata dalla galleria Robilant+Voena, l'esposizione presenta dieci capolavori pittorici, da Van Dyck a Giovanni Boldini, in un percorso espositivo che parte dalla Napoli della seconda metà del Settecento ed è accompagnato dai tessuti del brand che fanno da sfondo alle tele. Il brand ottod'Ame racconta invece le donne e celebra il design nel suo negozio di via Manzoni, dove sono esposte le tele dell'artista milanese Loredana Giulioli: sono otto "Women Portraits", realizzati con un ricamo con la tecnica del 'free motion embroidery'. La "matita" di Loredana Giulioli è infatti una vecchia macchina da cucire, con la quale traccia linee che diventano disegni e parole.