Musical Mary Poppins torna in autunno

MILANO, 17 APR - Dopo aver fatto breccia nella primavera teatrale milanese, il musical 'Mary Poppins' tornerà in scena in autunno, dal 5 ottobre al 31 dicembre, al Teatro Nazionale di Milano. Giusto in tempo per l'uscita natalizia della pellicola Disney 'Il ritorno di Mary Poppins', la versione italiana del musical di Broadway e del West End si prepara così a una nuova ondata di entusiasmo: nei primi tre mesi di repliche - comunica la produzione WEC - sono stati venduti 90mila biglietti, con platee quasi sempre esaurite. Prima della ripresa autunnale, 'Mary Poppins' sarà in scena al Nazionale ancora fino al 13 maggio.