Roberto Cavalli Home ispirazione jungle

MILANO, 17 APR - Ispirazione tropicale per la nuova collezione Roberto Cavalli Home, presentata al Salone del Mobile di Milano, in uno stand di 500 mq dove sono state allestite 5 soluzioni giorno, 2 sale da pranzo e 2 ambienti notte. Tra i pezzi in mostra Acapulco, una libreria componibile dove la pelle ricamata si abbina alla nuova seta Dakota con stampa foglia di banano; Kingston, versatile divano modulare e la chaise longue Tahiti, entrambi con motivo a foglia di banano che si mescola alle nuove stampe lince e zebra. Il mix-and-match di stampe, finiture e colori torna nella nuova collezione Tableware, con animali della giungla che compaiono su piatti da dessert, tazze, vasi e svuota tasche. Per celebrare il debutto del direttore creativo Paul Surridge nel mondo dell'interior design, il 19 aprile verrà svelata in boutique una capsule di 10 differenti vasi in cristallo realizzati a mano con motivi zebra, giraffa e serpente.