1 Maggio Roma, Stato Sociale e Michielin

ROMA, 17 APR - Lo Stato Sociale, Ministri, Francesca Michielin, Gemitaiz, Ultimo, John De Leo, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle sono gli artisti che vanno ad arricchire il cast del concertone del 1 Maggio di piazza San Giovanni a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. Sul palco sono confermate finora anche le esibizioni di Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Carmen Consoli, Sfera Ebbasta, Cosmo, Le Vibrazioni, Calibro 35, The Zen Circus, Canova, Nitro, Frah Quintale, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, Willie Peyote, Wrongonyou, Dardust ft. Joan Thiele. Il concerto, come di consueto, sarà trasmesso in diretta da Rai3 e da Rai Radio2, che racconterà il backstage dell'evento anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2, sul canale YouTube della Rai e con contenuti speciali sui suoi canali Instragram e Twitter.