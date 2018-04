Sorrento, al via Incontri cinema

NAPOLI, 17 APR - Madrine le attrici Matilda De Angelis e Donatella Finocchiaro, parte domani con le anteprima di Youtopia di Berardo Carboni e Molly's Game di Aaron Sorkin la quarantesima edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento (ore 20.30, Cinema Tasso). Ed anche in omaggio alla tradizione turistica della costiera, sarà una edizione quella del quarantennale tutta all'inglese. Il Focus 2018 è infatti un omaggio al Regno Unito, con grandi protagonisti e esclusive made in UK. Ospite d'onore sarà Rupert Everett che incontrerà il pubblico il 21 aprile (ore 18.00, Chiostro di San Francesco) per raccontare il suo The Happy Prince, girato anche a Napoli. Attesi Daisy Goodwin, creatrice della serie tv Victoria tratta dal suo omonimo romanzo, Ben Hecking con il suo Provenance accompagnato dall'attrice protagonista Charlotte Vega, Saul Dibb con Journey's End e Simon Hunter con Edie. Sfileranno sul tappeto rosso di Sorrento anche Hanif Kureishi, Edoardo De Angelis, Ferzan Ozpetek, Gianni Amelio.