Marcella Caja, emozioni sulla tela

ROMA, 17 APR - I ritratti, gli ambienti, i paesaggi interpretati in chiave intimista, seguendo con il segno pittorico il filo mutevole delle emozioni: è la mostra "Marcella Caja. Il colore dei sentimenti", allestita a Roma dal 20 aprile al 1 maggio negli spazi del Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli XIX e XX e dedicata all'artista romana a 35 anni dalla scomparsa. Attiva nella Capitale nella prima metà del '900, Marcella Caja (Roma, 1895-1983) fu dapprima influenzata dal naturalismo napoletano accademico dei primi decenni, per poi avvicinarsi alle modalità espressive della Scuola di via Cavour e della Scuola Romana degli anni Quaranta. Alla maturità artistica si accompagna la conquista di uno stile volto a raccontare le sfumature psicologiche: l'artista infatti appare capace di penetrare in modo profondo nei sentimenti per renderli visibili sulla tela.