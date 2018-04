Jovanotti, live a Roma, chiude a Milano

ROMA, 17 APR - Il Salone delle Feste di Lorenzo Live 2018 arriva a Roma. Lo show che ha già conquistato Milano (12 serate), Rimini (3 serate), Firenze (9 repliche), Torino (5 repliche), Bologna (3 repliche), arriva nella capitale per 10 nuove repliche: ad aprile il 19 e 20, 22 e 23, 25 e 26, 28 e 29 e l'1 e il 2 maggio. La seconda parte del tour apre i battenti al Palalottomatica e, in occasione del debutto, Trident Music, la società che da oltre 30 anni produce gli show di Jovanotti, annuncia una grande festa finale. Dopo il debutto le 12 repliche sold out, Lorenzo Live 2018 torna infatti a Milano per due serate conclusive il 3 e il 4 luglio al Forum di Assago, battendo se stesso con il record assoluto di 14 repliche nel capoluogo lombardo e chiudendo il tour da dove era partito e da dove trenta anni fa è partita la sua carriera. "Sto recuperando! Ho avuto un piccolo edema alle corde vocali e mi sto sottoponendo a tre giorni di silenzio totale. Ma sto recuperando e giovedì debuttiamo a Roma!", commenta Lorenzo.