Edoardo Bennato, Pinocchio è attuale

ROMA, 17 APR - "Collodi oggi si sarebbe molto divertito". E' una battuta amara quella di Edoardo Bennato mentre sfoglia i giornali, con i titoli di apertura sul rebus governo. E oltre 40 anni dopo il concept album Burattino senza fili (1977), il cantautore torna ad appoggiarsi al padre di Pinocchio per raccontare l'Italia di oggi. Esce Mastro Geppetto, il brano inedito che apre Burattino senza fili 2017, pubblicato pochi mesi fa, accompagnato da un videoclip "kolossal" con la regia di Stefano Salvati e oltre 200 comparse. "Tutto il mondo di Collodi è tornato: insieme a Mastro Geppetto, che è diventato un artigiano in pensione, e a Lucignolo, un pr che organizza rave party, ritroviamo il Gatto e la Volpe, la Fata, Mangiafuoco e i giudici. Tutti personaggi più che mai attuali: lo erano nel '77, lo sono ancora di più oggi. Come il Grillo Parlante, comico senza volerlo: contate su di lui, vi salverà", spiega. Il videoclip anticipa il musical "burattino senza fili", in preparazione, che verrà messo in scena nel 2019.