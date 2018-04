Creatività e idee al Festival della Tv

TORINO, 17 APR - Le idee contano: è il tema del Festival della Tv e dei Nuovi Media, in programma a Dogliani, nelle Langhe, dal 3 al 6 maggio. Quattro giornate all'insegna della cultura e dello spettacolo, con 40 incontri, 118 ospiti, workshop, momenti di formazione per giornalisti e studenti. Tra gli ospiti Milena Gabanelli, Rosario Fiorello, Gerry Scotti e Ilaria D'Amico e Massimo Giletti. Il Festival - presentato dalla direttrice Federica Mariani, da Franco Paruzzo, sindaco di Dogliani e da Alessandra Comazzi - proporrà in anteprima mondiale due film documentari che andranno in onda su National Geographic e Sky: 'E.S.17', scritto da Diana Ligorio e Conchita Sannino, dedicato a Emanuele Sibillo, il capo della paranza dei bambini di Napoli e 'Maradona, le verità nascoste', prodotto da Stand By Me. Alla manifestazione - come sempre gratuita e senza compensi - sono attesi il giornalista francese Fabrice Arfi e Hagai Levi, autore e produttore israeliano, vincitore del Golden Globe per The Affair.