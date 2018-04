Armani, home collection in legno e plexi

MILANO, 17 APR - Se l'architettura ha il compito di creare soluzioni di grande effetto che modulano con simmetria gli spazi, "il mio compito - dice Giorgio Armani - è quello di dare loro vita attraverso la mia sensibilità estetica". Nasce così la nuova collezione casa, con l'abbinamento di legno e plexi dove la leggerezza visiva del metacrilato sottolinea la consistenza dei mobili. A corredo, le lampade di suggestione orientale che filtrano chiaroscuri morbidi e, la collezione Armani/Casa Exclusive Textiles by Rubelli, dove elemento centrale è il colore, lo stesso che veste il negozio Armani/Casa di corso Venezia, il più grande del mondo: le quindici vetrine, ognuna in una tinta diversa - rosso, verde, indaco e petrolio - sono state trasformate in box colorate, al centro delle quali sono posizionati oggetti iconici della collezione riprodotti in scala gigante. In negozio, anche la nuova collezione loungewear per uomo e donna, con vestaglia, pigiami e foulards in raso di seta pensati per il Salone del Mobile 2018.