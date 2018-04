Mostre: scatti di Fabbi a Casa Morandi

BOLOGNA, 17 APR - Leggere il lavoro di Giorgio Morandi attraverso pochi semplici oggetti, un pennello, un bulino, un tubetto di colore: è quanto si propone Giancarlo Fabbi, modenese di nascita, autore di dieci scatti fotografici che vengono esposti a Casa Morandi, in via Fondazza, l'originale dimora bolognese del maestro, che ospita la ricostruzione del suo studio, con gli oggetti e i materiali che hanno accompagnato il suo percorso artistico. La mostra, 'Il silenzio della pittura', a cura di Massimo Recalcati, inaugura giovedì 19 aprile alle 17 e rimarrà aperta al pubblico dal 20 aprile all'1 luglio. A conclusione dell'esposizione le dieci opere saranno donate all'Istituzione Bologna Musei ed entreranno a far parte del patrimonio del Museo Morandi. Dal 2014 l'obiettivo di Fabbi si è concentrato su alcuni oggetti appartenuti a Giorgio Morandi, esposti in mostra insieme alle fotografie, che ha accostato per creare delle personali nature morte.