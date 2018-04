Nino Formicola vince Isola dei Famosi

ROMA, 17 APR - La rivincita di Nino Formicola (in arte Gaspare), 64 anni, storica metà di Zuzzurro (Andrea Brambilla), che dopo la morte del collega, cognato e amico ha vissuto momenti difficili attraversando un complicato periodo di depressione. E' lui il trionfatore dell'Isola dei Famosi 2018, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con Mara Venier e Daniele Bossari, condita da polemiche sul cosiddetto 'cannagate', ma anche di proposte di matrimonio in studio e cadute di stile. Formicola ha vinto grazie al suo modo di fare, mai sopra le righe, al suo garbo e soprattutto alla sua onestà: ha convinto tutti, tanto da arrivare ad avere la meglio nel rush finale sulla cantante Bianca Atzei. Medaglia d'argento per l'atleta Amaurys Perez, quarta si piazza per Francesca Cipriani, mentre Jonathan si è dovuto accontentare del quinto posto. Per la cronaca, in termini di ascolti, la finale è stata battuta dalla replica del Commissario Montalbano su Rai1 Quella di Formicola è una vittoria che allarga il cuore