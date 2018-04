Chastain eroina in un poker-thriller

ROMA, 17 APR - Nonostante la durata di due ore e venti Molly's Game, il poker-thriller basato sulla storia vera e incredibile di Molly Bloom (Jessica Chastain), non annoia. Il film, in sala dal 19 aprile con 01, ha dalla sua una grande regia e scrittura, quella del drammaturgo Aaron Sorkin, Oscar per la sceneggiatura non originale di The Social Network. E dietro il film c'è anche un bel libro omonimo, la biografia di Molly Bloom (edito da Rizzoli). Chi è Molly Bloom, classe 1978, di Loveland (Colorado)? Una giovane, bella e carismatica speranza olimpica dello sci free style, costretta ad abbandonare lo sport dopo un brutto incidente. Una famiglia di sportivi, la sua, grazie alla figura ingombrante del padre Larry (Kevin Costner), affermato psicologo. Molly, dopo aver abbandonato lo sport e seguito gli studi di legge, d'estate fa la cameriera. Incontra così un misterioso giocatore di poker (Michael Cera) che la introduce a un lavoro non troppo legale: quello delle bische clandestine.