A Palazzo Pitti torna Battaglia Courtois

FIRENZE, 17 APR - Dal 17 aprile i visitatori di Palazzo Pitti a Firenze possono ammirare di nuovo la grandiosa Scena di Battaglia di Jacques Courtois, detto il Borgognone, appena rientrato in museo dopo un complesso restauro durato sei anni all'Opificio laboratori dell'Opificio delle Pietre Dure. Grazie all'intervento di recupero, si possono ora apprezzare al meglio non solo i colori, ma anche i particolari descrittivi prima offuscati. Rivive dunque, sulla tela, un campo di battaglia del Seicento: in primo piano, i cavalieri armati di vessilli e spade, i cavalli imbizzarriti, la zuffa e la polvere sollevata dagli scontri corpo a corpo; sullo sfondo il paesaggio naturale e una città fortificata sotto il cielo azzurro.