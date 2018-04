Abatantuono ecologista per sequel Earth

ROMA, 17 APR - Un Diego Abatantuono ecologista ha presentato il documentario della BBC Earth Films che, dopo 'Earth - La nostra terra', propone il sequel: 'Earth - Un giorno straordinario', un viaggio dentro le meraviglie della natura che sarà in sala con Koch Media il 22, 23 e 24 aprile, per la Giornata Mondiale della Terra. È di Abatantuono infatti la voce scanzonata che accompagna il pubblico in questo viaggio nella natura, mentre la regia è di Richard Dale e Peter Webber ("La ragazza con l'orecchino di perla"). "Chi vede questo documentario - sottolinea l'attore - già il giorno dopo dovrebbe diventare ambientalista. Sono preoccupato: i politici non fanno nulla su questo tema, si vede che è un argomento che non porta voti, e anche i ragazzi, che dovrebbero essere più interessati all'argomento, stanno solo con il telefonino in mano e non scendono in piazza come si faceva una volta". Cinque anni di riprese sono servite per raccontare un solo giorno della Terra, dal sorgere del giorno fin dentro la notte.