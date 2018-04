Palazzo Strozzi, fiori ed emozioni

FIRENZE, 17 APR - La paura o la gioia, provate dagli spettatori di spezzoni di film horror e comici proiettati in sale speciali alimenteranno, grazie ad un particolare sistema di tubazioni, la crescita di una installazione floreale di glicini sulla facciata di Palazzo Strozzi a Firenze. E' uno degli elementi di The Florence Experiment, progetto a cavallo tra l'arte e la scienza che Carsten Holler ha realizzato insieme ad uno dei fondatori della neurobiologia vegetale, Stefano Mancuso. L'altro componente dell'installazione di Holler è un complesso sistema di tubi metallici che dai piani più alti di Palazzo Strozzi, a circa 20 metri, scendo giù in cortile, aprendosi in grandi bocchettoni. I visitatori sono invitati a 'lanciarsi attraverso i tubi, portando una piccola pianta di fagiolo: a discesa effettuata, il vegetale andrà consegnato a una equipe di studiosi che in un laboratorio mobile allestito analizzerà l'impatto dell'emozione umana provata durante 'la scivolata' sulla pianta portata con sé nel tragitto.