Renzo Piano firma a LA museo del cinema

NEW YORK, 17 APR - Renzo Piano ha cominciato la sua carriera internazionale costruendo un museo, il Centre Pompidou di Parigi, come se fosse una fabbrica, mentre uno dei suoi ultimi progetti, a Mosca, e' stato trasformare una centrale elettrica dismessa come luogo che produce energia culturale. Fast forward a Los Angeles, dove, adiacente al suo Lacma (Los Angeles Contemporary Museum of Art), l'archistar genovese sta lavorando a un omaggio all'"industria dei sogni": il taglio del nastro dell'Academy Museum of Motion Pictures, il primo nella città di Hollywood dedicato al presente, passato e futuro dell'industria del cinema, e' previsto nel 2019. "Ho costruito molti musei (oltre 30 per l'esattezza, n.d.r.) ma questo e' davvero speciale", ha detto Piano alla presentazione newyorchese del progetto. Il "museo degli Oscar" nel quartiere del Miracle Mile "dove già si gira a piedi e che nel 2012 sarà raggiungibile in metropolitana", e' il primo del suo genere nella città' che vive sull'industria dell'entertainment