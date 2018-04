Baricco, nuovo percorso Olimpico Vicenza

ROMA, 17 APR - Un viaggio tra storie, voci, video e immagini che diventano piccoli pezzi di un quadro più grande che si compone man mano, fino a svelare il finale spettacolare. E' POP-Palladio Olimpico Project, l'innovativo percorso di visita del Teatro Olimpico di Vicenza, ideata da Alessandro Baricco e prodotta dalla Scuola Holden, che si inaugura il 19 aprile. L'Olimpico di Vicenza è il primo teatro coperto del mondo, con l'unica scenografia rinascimentale conservata, nonché ultima opera di Andrea Palladio. Il percorso, in 6 tappe, mira alla valorizzazione di spazi storici straordinari e permetterà al pubblico di avvicinarsi al luogo attraverso la messa in scena non di un'opera, ma del luogo stesso. Nell'allestimento, tutti gli spazi del Teatro verranno coinvolti, diventando prologo ed epilogo dello spettacolo che prenderà vita nella Sala. Grazie a POP saranno visitabili virtualmente anche palcoscenico e scene originali lignee rinascimentali, usate per lo spettacolo con cui il Teatro ha aperto, il 3 marzo 1595.