Tromba Enrico Rava per omaggio a Davis

NAPOLI, 18 APR - Un inedito omaggio a Miles Davis con un ospite d'eccezione: venerdì 20 aprile il Napoli Jazz Winter ospita nel prestigioso complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore il concerto del quartetto diElio Coppola con la partecipazione speciale di Enrico Rava. Appuntamento di spicco della XII edizione della manifestazione, l'incontro tra il batterista napoletano e il trombettista triestino è ricco di spunti interessanti. Innanzitutto, perché segna il ritorno in città di un'autentica leggenda del jazz italiano: ascoltare dal vivo Enrico Rava significherà vedere in azione un artista che, a dispetto di un'impressionante carriera iniziata più di cinquanta anni fa, riesce a conservare una freschezza di ispirazione come pochi altri. Di contro, Elio Coppola darà prova di una maturità artistica sorprendente per un musicista che, poco più che trentenne, può già vantare collaborazioni con jazzisti internazionali del calibro di Benny Golson. Joey De Francesco, Peter Bernstein e Ronnie Cuber.