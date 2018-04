A teatro, Martone, Solenghi, Mannino

ROMA, 18 APR - 'Il sindaco del Rione Sanità' di Eduardo De Filippo secondo Mario Martone e Tullio Solenghi nei panni del Maestro del Don Giovanni in 'Mittente: Wolfgang Amadé Mozart', entrambi a Roma; Teresa Mannino con 'Sento la terra girare', ancora nella capitale, e l''Autobiografia erotica' di Domenico Starnone a Napoli con Pier Giorgio Bellocchio e Vanessa Scalera; l''Odissea' secondo Telemaco con Mario Perrotta, a Milano, e 'Il deserto dei Tartari' di Dino Buzzati per Paolo Valerio, a Napoli: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.