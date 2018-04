Waters, grazie per salvataggio migranti

MILANO, 18 APR - L'unica frase che Roger Waters sa dire in italiano è "grazie mille", è lui a confessarlo al pubblico del Forum di Assago. Ma quelle parole bastano a lanciare l'ennesimo messaggio politico dal palco del suo Us+Them: "Grazie perché salvate i migranti nel Mediterraneo". Il 17 aprile la prima data italiana del tour del leader dei Pink Floyd, che sarà a Bologna dal 21 al 24 aprile e dei live outdoor dell'11 luglio a Lucca e del 14 luglio a Roma. Brani come Wish you were here e Another Brick in the Wall fanno tremare il forum. La musica si unisce al messaggio politico, alla critica all'attacco in Siria e non solo. Una quindicina di adolescenti sale sul palco con tute arancioni che ricordano i detenuti di Guantanamo e mentre accompagnano Waters col controcanto si spogliano mostrando una maglia con la scritta 'Resist'. E' un viaggio nel mondo dei Pink Floyd: Us and Them, Brain Damage, Mother. Alcuni nostalgici tirano fuori gli accendini per accompagnare la canzone ma è un attimo, poi tornano allo smartphone.