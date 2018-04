Puglia porta Library in motion a Milano

BARI, 18 APR - Library in motion è l'installazione con cui l'architetto Dario Curatolo racconta simbolicamente, nell'ambito della settimana del Fuorisalone di Milano (16-22 aprile 2018), l'operazione di rilancio delle Biblioteche di Comunità promossa dalla Regione Puglia. "L'industria culturale pugliese - viene sottolineato in una nota della Regione - sceglie la via dell'arte e del design, per raccontare al pubblico italiano e internazionale una delle più grandi operazioni di infrastrutturazione culturale mai realizzata su scala europea". Il rilancio delle biblioteche di Puglia ha caratteristiche uniche per modalità e impatto sul territorio: conta su un finanziamento da 120 milioni di euro, ha coinvolto 123 presidi di comunità per sei mesi e ha dato vita a una modalità di partecipazione all'attività culturale del territorio come non era mai accaduto.