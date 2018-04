A Milano il primo museo Brigata ebraica

MILANO, 18 APR - Aprirà a Milano il primo museo in Italia dedicato ai combattenti della Brigata ebraica. A pochi giorni dal 25 aprile la Comunità ebraica di Milano ha presentato l'allestimento 'La brigata ebraica in Italia e la Liberazione'. In mostra fotografie inedite, lettere, mappe, oggetti militari e bandiere con la stella di David, una piccola collezione di reperti che arrivano direttamente dall'archivio dell'esercito israeliano, dal Central Sionist Archive di Gerusalemme o dalle famiglie di reduci. Il museo, che inaugurerà a fine maggio, è allestito negli spazi della sinagoga Beth Shlomo in Porta Romana, in cui viene ancora conservato il rotolo della Torah che durante la Liberazione venne portato dal campo di internamento di Ferramonte, in Calabria, fino a Milano e custodito nella sinagoga di via dell'Unione. "Abbiamo voluto creare un'esposizione che valorizzasse il contributo dei combattenti della brigata ma non solo", ha spiegato il curatore.