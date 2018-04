Bologna Children's Book Fair è negli EAU

BOLOGNA, 18 APR - Bologna Children's Book Fair, tra i soci fondatori di Ibby Italia, accompagna la delegazione italiana dell'International Board on Books for Young People negli Emirati Arabi, dove daL 18 al 28 aprile è ospite d'onore della decima edizione dello Sharjah Children's Reading Festival. L'appuntamento affronta i temi di educazione, apprendimento e letteratura per bambini e per ragazzi - organizzato dalla Sharjah Book Authority sotto le direttive del sultano bin Mohammed Al Qasimi e di sua moglie Sheikha Jawaher Bint Muhammad Al Qasimi - e ospita Ibby Italia, la più grande rete no-profit internazionale dedicata ai libri per ragazzi che coinvolge 77 Paesi, grazie all'invito di Uaebby, la sezione Ibby degli Emirati Arabi Uniti, fondata e sostenuta da Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, fondatrice anche della casa editrice Kalimat. Fra le iniziative della sezione Uaebby c'è l'invito di un 'Guest of Honour', la delegazione di un paese straniero, per favorire lo scambio culturale e la conoscenza reciproci.