Saviano candidato Diversity Media Awards

MILANO, 18 APR - Il presentatore Alberto Angela, lo scrittore Roberto Saviano e l'attrice e imitatrice Virginia Raffaele si contenderanno il titolo di personaggio dell'anno nell'edizione 2018 dei Diversity Media Awards, il riconoscimento dedicato ai personaggi e ai prodotti mediatici che nel 2017 si sono distinti per un racconto o una rappresentazione delle persone e delle tematiche Lgbt. La serata di premiazione, presentata a Palazzo Marino, si terrà il 23 maggio al Teatro Vetra di Milano. Le persone possono votare online fino al 20 maggio i loro personaggi e prodotti preferiti. Tra le serie tv italiane sono candidate Gomorra, Suburra - La Serie, Amore pensaci tu e I bastardi di Pizzofalcone. Il Comune di Milano anche quest'anno ha deciso di patrocinare l'evento. "Non bisogna stancarsi di parlare dei temi della diversità - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala -. La partita, anche dopo l'approvazione della legge Cirinnà, non è di certo finita".