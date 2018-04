Ai Vaticani ritornano aperture notturne

ROMA, 18 APR - I Musei Vaticani rinnovano l'appuntamento con le aperture notturne: saranno accessibili anche la sera dal 20 aprile al 26 ottobre 2018 tutti i venerdì dalle 19 alle 23, ultimo ingresso ore 21.30. L'apertura straordinaria offre la possibilità di visitare i Musei del Papa in un orario inconsueto, lontano dai ritmi vorticosi dei circuiti del turismo di massa, ed è un'attenzione verso il pubblico romano normalmente impegnato nelle attività quotidiane durante i consueti orari di apertura del giorno. In occasione della aperture serali è obbligatoria la prenotazione online. Su www.museivaticani.va c'è il programma completo. Rinnovato anche l'accordo con Atac: esclusivamente durante le aperture serali, tutti i possessori della Metrebus Card e della èRoma potranno acquistare, senza l'obbligo di prenotazione, un biglietto per la visita in notturna del venerdì al prezzo speciale di 17 euro.