Vittima, Nato a Casal di Principe

ROMA 18 APR - Toni asciutti e molti silenzi in 'Nato a Casal di Principe. Una storia vera' di Bruno Oliviero, film che racconta l'altro lato della camorra (quello delle vittime), già passato al Festival di Venezia e ora in sala dal 25 aprile con Europictures. Nato dal libro omonimo di Amedeo Letizia (Minimumfax), il film racconta la sua singolare storia, quella di un ragazzo che negli anni Ottanta a Roma è un promettente attore (I ragazzi del muretto) e che si trova ad un certo punto costretto a tornate a Casal di Principe, sua città natale, quando il fratello minore Paolo scompare misteriosamente. Film con Alessio Lapice, Donatella Finocchiaro e Massimiliano Gallo. Nonostante la camorra, nel film non accade molto. Più che la violenza della criminalità organizzata, c'è solo la disperazione di una famiglia che non accetta la scomparsa di Paolo e affronta questo lutto, a modo proprio, ma sempre con la disperazione di chi è impotente.