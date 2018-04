'Musica Bocche', jazz e canzone d'autore

CAGLIARI, 18 APR - Il festival internazionale di jazz "Musica sulle Bocche", a Santa Teresa Gallura, diventa maggiorenne e si appresta a festeggiare la 18/a edizione in grande stile, con artisti internazionali ed esibizioni uniche in uno scenario suggestivo e concerti all'alba e al tramonto sulle spiagge. Ospiti del festival diretto dal jazzista Enzo Favata e in programma dal 23 al 26 agosto, Sergio Cammariere, che il 24 agosto sarà a Santa Teresa Gallura per l'unica tappa sarda dell'Io Tour. Il jazz internazionale arriverà in Sardegna con Danilo Pérez (che si esibirà con un trio), pianista e compositore panamense, attualmente Artist for Peace per l'Unesco; con il sassofonista canadese Ben Wendel (concerto con altri tre musicisti il 23 agosto) e con il percussionista-batterista indiano Trilok Gurtu, che ritorna in Sardegna a distanza di un anno per ripetere la riuscita esperienza con Favata, Marcello Peghin e Salvatore Maiore: il concerto è in programma nell'incantevole scenario del faro di Capo Testa il 26 agosto.