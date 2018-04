Netflix, arriva nuova serie italiana

ROMA, 18 APR - Cresce la produzione originale di Netflix nell'area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa). Ad annunciarlo Erik Barmack, VP International Originals di Netflix, nel corso dell'evento 'See what's next' a Villa Miani a Roma. "Ci sono 55 titoli in produzione nell'area - ha detto -, stiamo investendo molto perché stiamo trovando storie eccellenti che piacciano molto anche nelle altre parti del mondo". In Italia è in arrivo una serie basata su un manoscritto mai pubblicato sulla stregoneria nel Medioevo. Si chiamerà La luna nera e sarà prodotta da Fandango. Sono iniziate le riprese di Suburra 2, mentre è stato annunciato il cast di Baby, la serie ispirata al caso di prostituzione minorile ai Parioli diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, che sarà interpretata da Benedetta Porcaroli, Alica Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Paolo Calabresi. Altro progetto italiano in lavorazione è Winx Club, tratto dalla serie animata.