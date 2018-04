Torna a Ivrea La grande invasione

TORINO, 18 APR - Torna ad Ivrea, dal primo al 3 giugno, la sesta edizione de La grande invasione. Il Festival della Lettura l'anno scorso ha coinvolto oltre 20.000 persone. Curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, affiancati da Lucia Panzieri e Silvia Trabalza per la sezione Piccola invasione, il Festival propone un ricco cartellone dedicato alla letteratura in tutte le sue accezioni, da quella classica alla saggistica, dal racconto all'illustrazione, dalla musica al teatro, dalla poesia al fumetto, dall'arte all'architettura, sino alla fotografia. Tra le novità, il raddoppio dell'appuntamento con la Colazione e giornali, l'ormai tradizionale rassegna stampa che apre ogni giornata del festival in cui si fa colazione con la lettura dei quotidiani commentati dagli ospiti. Riconfermata anche la sezione La nostra carriera di lettori, in cui autori di riferimento tracciano un percorso tra le proprie letture con ospiti quali Walter Siti, Paolo Giordano, Melania Mazzucco.