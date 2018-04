Noemi, ho superato attacchi di panico

MILANO, 18 APR - "Oggi gli attacchi di panico sono un po' il male del secolo: canto questa canzone per liberarmi, ma anche per tutte le persone che ne soffrono". C'è un'ammissione di fragilità e una voglia di andare oltre nel singolo 'Porcellana', che Noemi ha presentato così, parlando oggi con l'ANSA a Milano. Il brano, tratto dall'ultimo album 'La luna', è uscito accompagnato da un remix di Shablo e due video, per le due versioni. "Sono sempre stata fan del rap, nasce da radici R&B che sono anche le mie, e ho ascoltato tanto Notorious B.I.G., Kanye West, Missy Elliott e Kendrick Lamar. Ora mi piace molto questa generazione trap, produttori come Charlie Charles hanno un suono unico, non una via di mezzo o una copia americana". Da qui l'idea del remix: "Avevo questo pezzo pazzesco con suoni electro-pop e rock, ho pensato di mandarlo a Shablo per virarlo verso l'hip-hop, ci sentivo dentro questo mondo: ho pensato alla sintesi di un suono bello tondo, in questo caso quasi reggaeton, con un testo profondo".