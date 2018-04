Ranieri, Sogno e son desto 400 volte

ROMA, 18 APR - Un cult personale, ma anche uno show letteralmente da record. A nove anni dal primo debutto, Massimo Ranieri torna mattatore con il suo acclamato ''Sogno e son desto 400 volte'', lo spettacolo scritto con Gualtiero Peirce, che riporterà in teatro anche nella prossima stagione, in tour il 20 novembre agli Arcimboldi di Milano e poi a seguire il 21 al Colosseo di Torino, il 22 all'Iceberg di Bergamo e l'11 dicembre al Carlo Felice di Genova. Dopo 400 repliche, quasi tutte sold out, lo spettacolo tornerà in scena in una versione aggiornata, sempre tra canzoni, aneddoti e colpi di teatro. Per Ranieri, il triplice ruolo di cantante, attore e narratore con il meglio del suo repertorio, la tradizione napoletana, omaggi a grandi sognatori e classici del cantautorato italiano. Ad accompagnarlo, l'Orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Biglietti disponibili con Ticketone